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На содержание донских дорог потратят 4,6 миллиарда рублей
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На содержание донских дорог потратят 4,6 миллиарда рублей 

161.ru 18 мая 2018
Фото: 161.ru
Областные власти готовы выделить серьезную сумму для того, чтобы держать в порядке дороги. Сразу пять аукционов на общую сумму 4,6 миллиарда рублей появились накануне на сайте госзакупок. На эти деньги подрядчикам нужно будет содержать мосты, путепроводы, трассы регионального и муниципального значения.
Самый крупный из контрактов — на 2,3 миллиарда — предусматривает содержание 263 дорог, в том числе трасс «Ростов — Азов», «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск».
— Необходимо поддерживать в порядке полосы отвода, обочины, чистить их от мусора и грязи, ремонтировать асфальт, очищать и мыть дорожные знаки и заменять пришедшие в негодность, убирать остановки общественного транспорта, держать в порядке тротуары, — сказано в техзадании.
Зимой на дорогах нужно будет регулярно убирать снег, летом — косить траву на обочинах и разбивать клумбы.
Контракты рассчитаны на довольно большой промежуток времени — с 1 июля 2018 года до 30 июня 2020-го. Деньги будут выделены из бюджета Ростовской области. Заявку на участие можно подать до 2 июня.
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