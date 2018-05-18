На содержание донских дорог потратят 4,6 миллиарда рублей

Областные власти готовы выделить серьезную сумму для того, чтобы держать в порядке дороги. Сразу пять аукционов на общую сумму 4,6 миллиарда рублей появились накануне на сайте госзакупок. На эти деньги подрядчикам нужно будет содержать мосты, путепроводы, трассы регионального и муниципального значения.

Самый крупный из контрактов — на 2,3 миллиарда — предусматривает содержание 263 дорог, в том числе трасс «Ростов — Азов», «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск».

— Необходимо поддерживать в порядке полосы отвода, обочины, чистить их от мусора и грязи, ремонтировать асфальт, очищать и мыть дорожные знаки и заменять пришедшие в негодность, убирать остановки общественного транспорта, держать в порядке тротуары, — сказано в техзадании.

Зимой на дорогах нужно будет регулярно убирать снег, летом — косить траву на обочинах и разбивать клумбы.

Контракты рассчитаны на довольно большой промежуток времени — с 1 июля 2018 года до 30 июня 2020-го. Деньги будут выделены из бюджета Ростовской области. Заявку на участие можно подать до 2 июня.