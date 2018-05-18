Ещё
«Проблему дорожных ям можно решить с помощью „отработки“
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Проблему дорожных ям можно решить с помощью „отработки“ 

РИА «ФедералПресс» 18 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Нам следует при выборе дорог для ремонта учитывать не только мнение граждан, но и корректировать направления с учетом мнения коммунальных организаций. Да, от прорывов никто не застрахован, но существуют „плановые“ аварии. Цифры по изношенности сети известны. Если мы знаем, что люди проголосовали за ремонт улицы, на которой 90% труб изношены и их послеперекладки труб работы придется переделывать, может, мы попросим их подождать, и сначала другую улицу сделаем? Потому что качество ремонта дороги, который производится после коммунальных работ, отвратное. На улице Калинина в Кирове четыре раза за полгода переделывали одну и ту же яму — она постоянно проседала. Да, коммунальщики сами платят за ремонт, но мы ведь должны думать еще и о комфорте людей, об автомобилистах.
Что касается дорожных ям, то у нас есть вариант решения проблемы с помощью использования „отработки“. Можно отработанные материалы не продавать из-под полы, а использовать для ремонта. Сейчас есть технологии, которые позволяют переработанный асфальт с добавлением небольшого количества свежего битума укладывать как новый. Если найти подходящее оборудование, то мы сможем бороться с ямами более оперативно и качественно. Такие заплатки на дорожных ямах держатся около года.
Ямочный ремонт в Кирове нередко проводится без каких-либо обозначений, по периметру работ нет никакой разметки. В процессе такого ремонта многие водители теряют колеса, резину, диски. В сети есть видео, на котором видно, как за час три машины, проезжая через мост на улице Воровского, остаются с пробитыми колесами и жеваными дисками. Эту проблему обязательно нужно решать».
Фото:kirov-portal.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Ростова планируют отказаться от маршруток «СамараАвтоГаз» скорректирует график движения автобусов, следующих до Красной Глинки «Нелегалов в общественном транспорте нужно искоренять»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение