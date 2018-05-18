«Проблему дорожных ям можно решить с помощью „отработки“

«Нам следует при выборе дорог для ремонта учитывать не только мнение граждан, но и корректировать направления с учетом мнения коммунальных организаций. Да, от прорывов никто не застрахован, но существуют „плановые“ аварии. Цифры по изношенности сети известны. Если мы знаем, что люди проголосовали за ремонт улицы, на которой 90% труб изношены и их послеперекладки труб работы придется переделывать, может, мы попросим их подождать, и сначала другую улицу сделаем? Потому что качество ремонта дороги, который производится после коммунальных работ, отвратное. На улице Калинина в Кирове четыре раза за полгода переделывали одну и ту же яму — она постоянно проседала. Да, коммунальщики сами платят за ремонт, но мы ведь должны думать еще и о комфорте людей, об автомобилистах.

Что касается дорожных ям, то у нас есть вариант решения проблемы с помощью использования „отработки“. Можно отработанные материалы не продавать из-под полы, а использовать для ремонта. Сейчас есть технологии, которые позволяют переработанный асфальт с добавлением небольшого количества свежего битума укладывать как новый. Если найти подходящее оборудование, то мы сможем бороться с ямами более оперативно и качественно. Такие заплатки на дорожных ямах держатся около года.

Ямочный ремонт в Кирове нередко проводится без каких-либо обозначений, по периметру работ нет никакой разметки. В процессе такого ремонта многие водители теряют колеса, резину, диски. В сети есть видео, на котором видно, как за час три машины, проезжая через мост на улице Воровского, остаются с пробитыми колесами и жеваными дисками. Эту проблему обязательно нужно решать».

Фото:kirov-portal.ru