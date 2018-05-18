Автоэксперт прокомментировал возможные изменения правил сдачи экзамена на водительские права

Ранее стало известно, что ГИБДД собирается изменить правила сдачи экзамена на водительские права.

Предлагается объединить «площадку» и «город» в один этап экзамена. Таким образом, весь экзамен будет проходить в реальных условиях города.

В ГИБДД полагают, что подобное нововведение сократит количество дорожно-транспортных происшествий.

Автоэксперт Константин Крохмаль оценил подобное предложение.