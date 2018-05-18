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Автоэксперт прокомментировал возможные изменения правил сдачи экзамена на водительские права
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Автоэксперт прокомментировал возможные изменения правил сдачи экзамена на водительские права 

Вечерняя Москва 18 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Ранее стало известно, что ГИБДД собирается изменить правила сдачи экзамена на водительские права.
Предлагается объединить «площадку» и «город» в один этап экзамена. Таким образом, весь экзамен будет проходить в реальных условиях города.
В ГИБДД полагают, что подобное нововведение сократит количество дорожно-транспортных происшествий.
Автоэксперт Константин Крохмаль оценил подобное предложение.
— Ну, вообще идея правильная. Если посмотреть зарубежный опыт, то там «площадок» вообще не существует. Но я обратил бы внимание на то, что всего в 10-15 процентах автошкол сейчас проходит практика в городе, остальное время — на площадке. Вот о чем надо думать. Дайте больше практики в городе, — отметил он в комментарии "МИР 24".
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