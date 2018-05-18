Ещё
Мэрия назвала улицы Петрозаводска, на которых проведут ямочный ремонт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэрия назвала улицы Петрозаводска, на которых проведут ямочный ремонт 

Карельские вести 18 мая 2018
Подрядная организация приступит к выполнению работ уже на следующей неделе.
Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Петрозаводска Андрей Бекелев, согласно условиям муниципального контракта будут отремонтированы более 15,5 тысячи квадратных метров улично-дорожной сети.
Поврежденные участки асфальтобетонного покрытия восстановят на улице Кирова, проспектах Ленина и Карла Маркса, улицах Правды, Ригачина, Лососинском шоссе, улицах Онежской флотилии, Сыктывкарской, Антонова, Краснофлотской. Согласно условиям муниципального контракта ремонтные работы должны быть завершены до 30 июня.
Объекты для ремонта выбирались на основании предписаний надзорных органов и обращений жителей города,
— напомнил Андрей Бекелев.
Помимо этого в ближайшее время горячим асфальтобетоном будут заделаны аварийные выбоины на улице Гвардейской, Вытегорском шоссе, Первомайском проспекте, улице Заводской, Соломенском шоссе, улицах Муезерской и Связи, Лесном проспекте, Суоярвском шоссе, улицах Пограничной, Мерецкова, Ла-Рошель, Хейкконена, Ватутина, Лососинском шоссе, Октябрьском проспекте, Пряжинском и Шуйском шоссе, улице Пушкинской.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Для перевозки инвалидов-опорников приобретен автомобиль Lada Largus По «беглому» знаку «Шипы» хотят начать расследование Ещё один электронный документ: формат сменит ОТТС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение