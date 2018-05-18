Мэрия назвала улицы Петрозаводска, на которых проведут ямочный ремонт

Подрядная организация приступит к выполнению работ уже на следующей неделе.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта мэрии Петрозаводска Андрей Бекелев, согласно условиям муниципального контракта будут отремонтированы более 15,5 тысячи квадратных метров улично-дорожной сети.

Поврежденные участки асфальтобетонного покрытия восстановят на улице Кирова, проспектах Ленина и Карла Маркса , улицах Правды, Ригачина, Лососинском шоссе, улицах Онежской флотилии, Сыктывкарской, Антонова, Краснофлотской. Согласно условиям муниципального контракта ремонтные работы должны быть завершены до 30 июня.

Объекты для ремонта выбирались на основании предписаний надзорных органов и обращений жителей города,

— напомнил Андрей Бекелев.

Помимо этого в ближайшее время горячим асфальтобетоном будут заделаны аварийные выбоины на улице Гвардейской, Вытегорском шоссе, Первомайском проспекте, улице Заводской, Соломенском шоссе, улицах Муезерской и Связи, Лесном проспекте, Суоярвском шоссе, улицах Пограничной, Мерецкова, Ла-Рошель, Хейкконена, Ватутина, Лососинском шоссе, Октябрьском проспекте, Пряжинском и Шуйском шоссе, улице Пушкинской.