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Всеобщее ликование! Мост у деревни Ветчак открыли
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Всеобщее ликование! Мост у деревни Ветчак открыли 

nn.ru 18 мая 2018
Фото: nn.ru
— Трасса М-7, Ветчак, мост через Кудьму, прямо сейчас. Конец пробке, причем точно в срок, — написал Tekegrav-канал «Сорокин хвост».
К реконструкции переправы приступили в начале апреля. Откладывать было нельзя. Обследование, проведенное в 2017 году, выявило дефекты, влияющие на безопасность конструкции. Но нижегородцы сразу начали жаловаться на многочасовое стояние в пробкахна трассе М-7. Автоинспекторы, ожидая увеличения пробок с началом дачного сезона, посоветовали объезжать узкое место Увеличившийся поток, в том числе большегрузов, разбил объездные дороги.
Первоначально объявили, что ограничение будет действовать до конца года. Позднее «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заявило, что планирует восстановить движение 26 мая. Но при этом в сообщении оговорено, что по мере производственной необходимости ограничения могут вводиться повторно. Но потом подрядчик, оценив сложность ситуации, решил перенести часть работ на конец года и пообещал открыть мост 18 мая.
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