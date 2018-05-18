Всеобщее ликование! Мост у деревни Ветчак открыли

— Трасса М-7, Ветчак, мост через Кудьму, прямо сейчас. Конец пробке, причем точно в срок, — написал Tekegrav-канал «Сорокин хвост».

К реконструкции переправы приступили в начале апреля. Откладывать было нельзя. Обследование, проведенное в 2017 году, выявило дефекты, влияющие на безопасность конструкции. Но нижегородцы сразу начали жаловаться на многочасовое стояние в пробкахна трассе М-7. Автоинспекторы , ожидая увеличения пробок с началом дачного сезона, посоветовали объезжать узкое место Увеличившийся поток, в том числе большегрузов, разбил объездные дороги.

Первоначально объявили, что ограничение будет действовать до конца года. Позднее «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заявило, что планирует восстановить движение 26 мая. Но при этом в сообщении оговорено, что по мере производственной необходимости ограничения могут вводиться повторно. Но потом подрядчик, оценив сложность ситуации, решил перенести часть работ на конец года и пообещал открыть мост 18 мая.