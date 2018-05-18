В Томской области полицейские напомнили дошкольникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения

В рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции Каргасокского провели для дошкольников краш-курс безопасности. Целью проекта является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта провели в детском саду № 34 поселка Каргасок обучающее мероприятие «Знатоки Правил дорожного движения». Дошколята охотно приняли в нем участие. Ребятам было предложено собрать пазлы, на которых изображены дорожные знаки, принять участие в эстафете, где нужно было показать навыки управления самокатом.

В ходе встречи инспектор в своём выступлении рассказал о необходимости носить в тёмное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы, а также о необходимости использования детское удерживающего устройства при поездках детей в автомобиле.