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В Томской области полицейские напомнили дошкольникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения
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В Томской области полицейские напомнили дошкольникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 18 мая 2018
В рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции Каргасокского провели для дошкольников краш-курс безопасности. Целью проекта является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.
Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проекта провели в детском саду № 34 поселка Каргасок обучающее мероприятие «Знатоки Правил дорожного движения». Дошколята охотно приняли в нем участие. Ребятам было предложено собрать пазлы, на которых изображены дорожные знаки, принять участие в эстафете, где нужно было показать навыки управления самокатом.
В ходе встречи инспектор в своём выступлении рассказал о необходимости носить в тёмное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы, а также о необходимости использования детское удерживающего устройства при поездках детей в автомобиле.
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