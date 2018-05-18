Машина времени. Как раритетные «Победы» из Югры преодолели 10 000 км

Четыре автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» 1951-55-х годов выпуска и три автомобиля сопровождения участвовали в медиаэкспедиции. О том, какие истории привезли участники проекта — в материале АиФ-Югра

«Немец» не выдержал

«Многие говорили, что мы сумасшедшие — ехать на «Победах» в такую даль, ведь машины — не новые. Другая часть думала, что у нас стоят двигатели от BMW , а сами автомобили везут на эвакуаторах, как только выезжаем из города», — улыбаясь, рассказывает главный организатор проекта, председатель Молодежного парламента при Думе Югры Николай Заболотнев.

Все запчасти в «Победах» — оригинальные, кроме аккумуляторов. Мелкие поломки были, но их устраняли. Удивительно то, что в пути сломался немецкий Фольксваген Мультивен, хотя ему — около трех лет. Не доехал до финиша 150 км, пришлось эвакуировать в Нягань. Отечественные автомобили держались до «победного». Перед стартом медиаэкспедиции «Мурманск» пригнали до Тюменской области аж за 4,5 тыс. км, после этого в пути — еще 10 тыс. км.

Большая часть маршрута проходила по безлюдной степи. Поэтому ребята везли с собой газовые плиты, на привале готовили ужин, спали в машинах.

«Внутри диваны — вместо сидений, не как у современных машин, с этим повезло. Один нюанс: нет ни печки, ни кондиционера. Температура за «бортом» совпадает с температурой в машине. В степи Казахстана — плюс 35 градусов. Через несколько часов заезжаешь в Челябинск — там минус три», — рассказывает организатор медиаэкспедиции Асель Стакиева.

К слову, она — единственная девушка-водитель за весь проект, с личным рекордом: шесть часов до Астаны за рулем ретро-автомобиля.

Встречает министр обороны

Первая пересеченная граница — Петропавловск (Казахстан). По плану, экспедицию ждали в восемь вечера. В итоге, организаторы прождали до часу ночи в национальных костюмах, с шикарно накрытым столом из восточных блюд, с концертом, оркестром и цветами. И так встречали везде.

«На въезде в Астану нас встретил министр обороны Казахстана. Он рассказал, как на «Победе» ездил к будущей жене на свидания. После дал личный номер телефона: «Звоните в любое время, помогу!». Всю дорогу, что мы ехали по Казахстану, он звонил, спрашивал: «Ребята, как у вас дела? Все ли хорошо?» — говорит Асель.

История повторилась

Экспедиция посетила часть городов Казахстана и Кыргызстана, дальше — Узбекистан.

«Я не успела получить загранпаспорт и осталась в Шымкенте. Остановилась в местной семье. Накануне разболелась и двое суток проспала с температурой, а они выхаживали меня, как родную. Там ещё трое детей, боялась, что заражу их. Уже прощаясь, благодарю, а отец семейства говорит: «Всё хорошо, не переживай — у вас великая миссия, а история повторяется». В годы войны в Казахстане было много госпиталей, здесь лечили солдат. Так трогательно и символично — единый дух взаимоподдержки и понимания никуда не исчез», — рассказывает участница медиаэкспедиции, педагог-психолог Алена Сафонова.

«Спасибо вам за то, что вы делаете!», — сказал экипажу в Самарканде ветеран Великой Отечественной Войны Евгений Солдатов. В 1944 году его призвали в ряды Красной Армии, служил на втором Белорусском фронте. Здесь совершенно случайно встретил отца, ушедшего защищать Родину двумя годами ранее.

«Прислали меня в Шалаг, решил написать папе письмо. Ответ пришел всего через 2 дня. Выяснилось, что мы рядом служим. Отец пошел к генералу и добился приказа о моем переводе в свою часть. Приказа я, конечно, не видел, — смеется Евгений Солдатов. — Но до окончания войны мы шли бок о бок с отцом».

Самое сложное для экспедиции было — попасть на заводы, где когда-то кипело военное производство. Особенно — в выходной. Но правдами-неправдами все же пробирались. В Нижнем Тагиле на завод попали, благодаря дипломатическому дару оператора группы.

«В каждой машине была рация. Алена читала стихи Симонова, Высоцкого про войну, «Маленького человека» Рождественского. Слушаешь, и комок подкатывает к горлу — в этот момент понимаешь, для чего организована миссия.

Уже на обратном пути заехали в пгт Зеленоборск на митинг. Чиновники говорят серьезную речь, патриотические слова, а дети смотрят на машины, хотят уже к ним пойти, какой еще митинг? Мне вот-вот дадут слово, а что же я скажу ребятишкам? В итоге получилось так: «Дети, здравствуйте! Мы считаем до трех, на счет „три“ кричим „Ура!“ и бежим фотографироваться!». Представьте огромную бегущую толпу радостных детей. Взрослые говорят: вы нам митинг испортили! А дети залезли на машины, на водителей. Обняли нас, но главное, что мы от них услышали: «Я тебя люблю!». Самый трогательный момент», — вспоминает Николай Заболотнев.