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В полиции разочаровали покупателей «конструкторов»
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В полиции разочаровали покупателей «конструкторов» 

Prim.News 18 мая 2018
Их нельзя будет поставить на учет.
В СМИ появились сообщения об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.
Госавтоинспекция Приморья сообщает, что постановлением правительства РФ от 12 августа 1994 г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ» установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.
Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24.11.2008 №1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства, передает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
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