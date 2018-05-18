В полиции разочаровали покупателей «конструкторов»

Их нельзя будет поставить на учет.

В СМИ появились сообщения об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» — транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.

Госавтоинспекция Приморья сообщает, что постановлением правительства РФ от 12 августа 1994 г. №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ» установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.