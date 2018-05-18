Люди получившие суперспособности после несчастного случая

Существует исчезающе малая вероятность того, что в результате несчастного случая человек получит сверхспособности. Тем не менее, такие случаи действительно были: перед вами те, кто открыл в себе новые таланты после серьезной травмы.

Нейробиологи объясняют, что в результате полученной травмы у человека может включиться в работу ранее не задействованный участок мозга. Интересно, что было бы, если бы мы могли по желанию подключать и настраивать все нейронные связи сами?

К примеру, Джейсон Пейджет до получения травмы вел самую обычную жизнь и уж точно не разбирался в математике. Но после драки в баре он провел два месяца на больничной койке, а затем внезапно обнаружила себе математического гения.

Вот только не надо ждать травмы в надежде стать сверхчеловеком. Посмотрите на этих шаолиньских монахов, чьи способности просто поражают людей — все дело только в тренировках.