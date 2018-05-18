Пьяный петербуржец утонул в Кавголово

Двое друзей выпили литр водки в Петербурге и решили съездить на озеро в Ленобласти. На берегу они выпили пива и пошли купаться. Один из них погиб. Об этом сообщают правоохранительные органы

В полицию Всеволожского района обратился 21-летний петербуржец. Он рассказал, что его 35-летний приятель вошёл в воду Кавголовского озера во Всеволожском районе Ленобласти и через пару минут пропал из виду. Около десяти утра его тело нашли.

Подробности алкогольного отдыха петербуржец рассказал в разговоре с полицией.

Следователи проводят проверку.