От челябинцев ждут предложений по улучшению дорожного движения

Общественный совет при администрации Челябинска совместно с коллегами из Общественной палаты региона подключились к разработке комплексной схемы организации дорожного движения.

Новая модель распределения транспортных потоков должна появиться в городе к концу 2018 года. Схема учтет все особенности Челябинска: количество полос в разных местах улиц, скорость автомобильного потока, длительность сигналов светофоров, ширину проезжей части и прочие нюансы. На основе этой информации появиться возможность регулировать скорость перемещения по городу.

Разработку комплексной схемы организации дорожного движении (КСОДД) ведет питерская компания «А+S», создавшая подобные программы для многих мегаполисов мира, включая Москву и Санкт-Петербург.

Один из источников сбора информации по «проблемным» местам города — это мнение его жителей. Поэтому общественники приглашают всех челябинцев высказать свое пожелание по улучшению дорожного движения. Это могут быть предложения по установке светофоров, нерегулируемых пешеходных переходов, организации одностороннего движения, расширению или, наоборот, сужению проезжей части и так далее.

Свои соображения по этому поводу нужно прислать на электронный адрес ob-sovet@mail.ru.