«Вот это — красота!», или Семь километров за полчаса: просто ли в Уфе добраться на работу на велосипеде

О том, что в эту пятницу, 18 мая, уфимскому офисному люду бросят вызов любители езды на велосипеде, я узнала в начале недели.

— А давайте все вместе участвовать? — подначивала я загодя редакцию.

Увы, собрать кворум не вышло.

— У-у, а я в Деме живу — далеко.

— А у меня велика нет, — одна за другой посыпались «веские» причины отказа.

В итоге поддержать инициативу вызвался только фотограф Тимур.

Счастье, что я живу не на другом краю города, а примерно в его географическом центре. Да и Тимур неподалеку. Посчитала: от моего дома на проспекте Октября (ориентир — остановка транспорта «Ж/д больница». — Прим. ред.) до работы на улице Ленина всего 14 километров в оба конца.

— Ерунда — доеду, — с великом мы, хоть и не на «ты», но ладим, особенно летом на даче.

О том, как корреспонденты добирались на работу на «железных конях», — в материале Ufa1.

Покоряя пробки

Яркое пятничное солнце обманчиво — за окном всего +8 градусов. Не лучшая температура для езды в шортах, но в джинсах крутить педали на велике опасно — цепь может намотать штанину на звездочку, а там и грохнуться недолго. Ладно, поеду побыстрее — разогреюсь.

Выйти из дома пришлось на 20 минут раньше — топать за «железным конем» в гараж, да и заложить запас по времени, чтобы не опаздывать.

— Наверное, на улице — одни велосипедисты и ни одного автомобиля, — воображала я, выходя из двора.

Но, увы, велореволюцией и не пахло: привычно газовали и гудели в пробках легковушки, пешеходы штурмовали переполненные автобусы. А мне — благодать: выехала из гаража, пристроилась к обочине тротуара и покатила себе в свободном полете — ни пробок, ни толчеи.

Пока транспорт пыхтит в пробках, велосипедисты парят в свободном полете

Правила надо соблюдать

Тем, кто крутит педали давно, ехать по проезжай части, лавируя в потоке машин, не страшно. Тем более что и Правила дорожного движения это допускают. Я же решила не рисковать лишний раз — мне же еще репортаж писать, и двинулась к велодорожке, организованной на проспекте Октября.

Свежий ветерок, распускающиеся почки деревьев — лепота! Вот только портят картину несоразмерно высоченные бордюры на тротуарах — о, горе мамочкам с колясками! — и необходимость спешиваться на светофоре: по правилам, проезжать «зебру» на велике нельзя. Ну и еще пришлось попотеть, пересекая с 15-килограммовой махиной на плече подземный переход на остановке «Спортивная» — велодорожка-то на нечетной стороне улицы! Ну, тут уж я сама напортачила — на предыдущем перекрестке проморгала наземный переход.

Некоторые пешеходы не очень внимательны даже на тротуаре

Закон не писан

На проспекте Октября велосипедистов — что кот наплакал: на проезжей части один за другим мелькнули два профессионала — в серьезной экипировке и шлемах. Еще двое мужчин в трениках вальяжно крутили педали на велодорожке — не похоже, что они в акцию ввязались и торопятся на работу.

Заметила любопытную деталь: велосипедисты двигаются строго в пределах своей разметки. Чего нельзя сказать о пешеходах, особенно вблизи остановок общественного транспорта — стоят прямо посередине велосипедной полосы, да еще возмущаются, подпрыгивая от неожиданности, когда проезжаешь мимо. Ребята, велодорожка — такая же проезжая часть, как и шоссе, здесь зевать нельзя.

Но пуще всех шалят автомобилисты: на отрезке пути возле остановки «Фирма „Мир“» на велодорожке не припарковался разве что только ленивый. Это не честно! Автолюбители, давайте жить дружно!

А вот и неприятность — в дороге спустило колесо

Друг в беде не бросит

Не обошлось и без конфуза — неподалеку от аграрного университета заметила, что спустило переднее колесо. Неужели прокол? На счастье, именно здесь договорились встретиться с Тимуром, а у него с собой оказался ручной насос. Временно проблему устранили, доехать до работы хватит. Заодно и пофотографировались — для истории.

Последние километры до работы домчали без приключений: выехали на бульвар Ибрагимова, метров 500 пролетели по проезжей части — живописная липовая аллея бульвара оказалась перекрыта из-за ремонта.

А вот толп велосипедистов мы так и не повстречали — за всю семикилометровую дорогу видели только пятерых.

— Вот это красота, — ликовал в офисе Тимур, — отличная погода для велосипеда: не холодно и не жарко, ветерок свежий. Прямо хоть машину бросай и на велик пересаживайся.

Итого: семь километров пути мы преодолели всего за полчаса. Да на трамвае или автобусе в два раза дольше будет! А тут еще и бонусы — в виде адреналина и отличного настроения!

А почему так мало?

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Уфе уже четвертый год. Но участников — жалкие пара сотен: не в пример меньше, чем на День тысячи велосипедистов. Статистику начиная с 2015 года можно найти на сайте акции: 2017 год — 181 участник, 2016 год — 214, 2015-й — 253.

Сколько человек прокатились до работы на великах в Башкирии на этот раз, станет ясно после 22 мая, когда акция завершится. Кстати, засветились на сайте акции и коллективные заявки: обещали бросить машины и пересесть на «двухколесных коней» мэрии Миякинского и Чекмагушевского районов, а в Белокатайской администрации даже опубликовали отчетные фотографии. Вот это дружный коллектив!

Насос в дорожном чемоданчике велонаездника — предмет первой необходимости

Только факты

30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность в физической активности. Любители покатушек не страдают ожирением, на 15% реже берут больничный.

На расстоянии до 5 км велосипед — самый быстрый транспорт: не нужно стоять на светофорах и в пробках.

Велосипед — самый экологичный вид транспорта.

Сотрудники инновационных компаний чаще других используют велосипед для ежедневных поездок — так уверяют, ссылаясь на мировой опыт, организаторы акции. Хотите набрать активных и инициативных сотрудников? Выбирайте среди велосипедистов.

С велосипедом можно экономить на парковке: одно машино-место вмещает 10 великов. Чем не решение проблемы забитых стоянок в центре города!