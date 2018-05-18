«Упрдор „Северо-Запад“ ищет единого оператора за 1,3 млрд рублей

ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“ объяснило, почему объединило лоты на дорожную разметку в один, ценой в 1,3 млрд рублей

Пресс-служба дорожной организации сообщает, что закупки на нанесение дорожной разметки объединены в единый лот „в целях исполнения обязательных требований в области безопасности дорожного движения“.

Выделение работ по нанесению разметки из общих лотов на содержание дорог в Упрдоре связали с требованиями ряда ГОСТов, а также с тем, что ведомство разработало системный подход к производству работ по нанесению дорожной разметки, контролю ее качества и контролю обеспечения безопасности дорожного движения.