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«Упрдор „Северо-Запад“ ищет единого оператора за 1,3 млрд рублей
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«Упрдор „Северо-Запад“ ищет единого оператора за 1,3 млрд рублей 

Ivyborg.ru 18 мая 2018
ФКУ «Упрдор „Северо-Запад“ объяснило, почему объединило лоты на дорожную разметку в один, ценой в 1,3 млрд рублей
Пресс-служба дорожной организации сообщает, что закупки на нанесение дорожной разметки объединены в единый лот „в целях исполнения обязательных требований в области безопасности дорожного движения“.
Выделение работ по нанесению разметки из общих лотов на содержание дорог в Упрдоре связали с требованиями ряда ГОСТов, а также с тем, что ведомство разработало системный подход к производству работ по нанесению дорожной разметки, контролю ее качества и контролю обеспечения безопасности дорожного движения.
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