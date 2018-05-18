Певец Г. Лепс проходит обследование в Боткинской больнице

Российский певец Григорий Лепс находится на обследовании в Боткинской больнице в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова.

«Григорий Викторович находится в Боткинской больнице на обследовании. Состояние у него хорошее и никаких опасений не вызывает», — сказала она.

При этом Н. Мостакова сообщила, что ей не известно, сломал ли артист ребра, о чем ранее писали в Telegram-каналах. «Не знаю, откуда у вас информация про падение и перелом ребер, у меня такой информации нет, с ним все хорошо», — сказала она.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Г. Лепс упал и сломал несколько ребер, после чего был госпитализирован.