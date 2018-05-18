Ещё
Певец Г. Лепс проходит обследование в Боткинской больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певец Г. Лепс проходит обследование в Боткинской больнице 

Агентство «Москва» 18 мая 2018
Российский певец Григорий Лепс находится на обследовании в Боткинской больнице в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова.
«Григорий Викторович находится в Боткинской больнице на обследовании. Состояние у него хорошее и никаких опасений не вызывает», — сказала она.
При этом Н. Мостакова сообщила, что ей не известно, сломал ли артист ребра, о чем ранее писали в Telegram-каналах. «Не знаю, откуда у вас информация про падение и перелом ребер, у меня такой информации нет, с ним все хорошо», — сказала она.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Г. Лепс упал и сломал несколько ребер, после чего был госпитализирован.
Агентство «Москва»: последние новости
Пробки в Москве достигли девяти баллов В Госдуме призвали с осторожностью подходить к предложению МВД об отмене знака «Шипы» Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 6 и 13 мая из-за проведения матчей на стадионе «ВЭБ Арена»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение