Hyperloop и летающие автомобили сразятся за будущее транспорта

Техногиганты хотят пересмотреть способы наших передвижений в ближайшие десятилетия, но кто из них победит? На прошлой неделе Илон Маск и CEO Uber Дара Хосровшахи разговорились в Twitter на тему того, что летающие автомобили станут прорывом в транспорте. Хосровшахи заявил, что совсем не обязательно рыть туннели для Hyperloop, как это представляет Маск. Напомним, CEO Tesla SpaceX хочет запускать пассажиров в бобах по вакуумным трубам на скорости в сотни километров в час.

Маск ответил, что результатом повсеместного распространения летающих автомобилей станут шум и рябь в глазах. Хосровшахи, компания которого разрабатывает летающие автомобили в рамках инициативы Elevate, парировал, сказав, что улучшенные батареи и несколько небольших роторов уменьшат как шум, так и загрязнения.

Все они в чем-то правы, оба видения будущего транспорта имеют право на жизнь. Вопрос в другом: кто победит? Кто убедительнее?

Летающие автомобили уже давно прячутся где-то за углом, но несмотря на то, что сама идея существует уже лет семьдесят, ни один из них не поступил в массовое производство. Впрочем, это может измениться.

If you love drones above your house, you’ll really love vast numbers of «cars» flying over your head that are 1000 times bigger and noisier and blow away anything that isn’t nailed down when they land

— Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

Challenge accepted. Improved battery tech (thx 2 @elonmusk) and multiple smaller rotors will be much more efficient and avoid noise + environmental pollution. https://t.co/563U0RqDYF

— dara khosrowshahi (@dkhos) 22 февраля 2018 г.

Технологии дронов-бесилотников представляют весьма убедительный образ переделки летающих автомобилей. Раньше это были в основном автомобили с крыльями, но теперь это скорее новое поколение электрических, зачастую автономных, многороторных пассажирских аппаратов.

Китайский стартап eHang в прошлом месяце показал кадры людей, которые едут на автономном пассажирском дроне. По данным CNN, компания возит пассажиров с 2015 года, но в кадр это попало впервые.

Самоуправляемый многороторный концепт Airbus Vahana также осуществил свой первый испытательный полет в январе, а компания заявила, что планирует реализовать версию для массового производства уже к 2020 году. Очевидно, есть и другие стартапы, работающие над прототипами.

Построить летающие автомобили — это только часть проблемы. В настоящее время непонятно, какими правилами эти транспортные средства будут регулироваться — стандартными правилами авиации или же новыми правилами, которые будут сформулированы для компаний вроде Amazon , которые захотят заниматься воздушной доставкой.

Вероятно, все будет зависеть от уровня автономии транспортного средства. Полностью автономный eHang будет не сильно отличаться от дрона доставки, разве что с человеком вместо груза. Но Uber в своем документе Elevate видит пилотов-людей при поддержке частично автономного транспорта. Компания утверждает, что в городской зоне такие аппараты уже могут летать на правах вертолетов.

Uber признает, что для адекватного масштабирования новые системы управления воздушным трафиком должны будут способны совладать с тысячами дронов и летающих автомобилей на низких высотах. NASA в настоящее время разрабатывает такую систему и планирует внедрить ее в лучшем случае в 2025 году, и недавно Uber подключился к проекту, поэтому проблему, возможно, удастся решить как раз к моменту, когда летающие автомобили будут готовы захватывать небо.

Но какой будет бизнес-модель — это совсем другой вопрос. Uber хочет предлагать такие же услуги по перевозке пассажиров, как и сейчас, но они будут садиться в специально оборудованных крытых «вертопортах».

Учитывая инвестиции в инфраструктуру, необходимую для создания комплексной сети таких центров, большие изначальные издержки на флот летательных машин, ограниченный диапазон полета (из-за слабых батарей) и стоимость обучения пилотов (или же разработки безупречной автономии), крайне трудно представить, что доступный сервис такого рода появится в ближайшем будущем. Uber, конечно, убеждает нас в обратном.

Возможно, такое решение станет более экологически чистым и удобным способом для состоятельных руководителей перелетать с одной вертолетной площадки на другую. Но едва ли Uber и Lyft смогут исправить созданные ими же пробки на дорогах таким образом. Пробки они создали, вытащив людей из общественного транспорта.

С другой стороны, видение Маска под названием Hyperloop предлагает как раз-таки массовый транзит. Впервые он изложил идею запуска пассажиров по вакуумной трубе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско на скорости 1000 км/ч в 2013 году.

Прошло всего пять лет, и от Чикаго до Мумбаи предлагаются разные проекты, а над непосредственным воплощением трудятся уже несколько компаний, включая Virgin Hyperloop One, которая поддерживается миллиардером Ричардом Брэнсоном

В то время как Hyperloop должен предложить более дешевую, чистую и быструю альтернативу коротким перелетам или высокоскоростным шоссе между городами, Маск также представлял и более скромные системы Loop для городских зон. Это сеть туннелей, прорытых под городом, с автономными «электросанями», которые носятся на скорости 200 км/ч и могут перевозить автомобили или пассажирские бобы между элеваторами, выходящими прямо на улицу.

Virgin Hyperloop One удалось разогнать пассажирский боб до максимальной скорости в 387 км/ч в экспериментальной трубе длиной 500 метров, однако сама технология еще дальше от реализации, чем летающие автомобили. И если финансирование инфраструктуры для поддержания последних кажется сложной задачей, стоимость копания сотен километров туннелей и наполнение их вакуумными электрифицированными трубами… ну, вы поняли.

В попытке совладать с этим вопросом, Маск создал Boring Company, задача которой — сократить стоимость создания туннелей с 1 миллиарда долларов за километр в США более чем в десять раз. Но десятки миллионов долларов за километр — это все еще колоссальные деньги.

И даже если их найдут, создание туннелей займет много времени. Да и само разрешение на их создание придется выбивать десятилетиями.

Однако проект массового транзита может привлечь большее внимание законоделов, чем попытки выпустить в небеса над городом летающие автомобили. Бент Фливбьерг, экономист из Оксфордского университета, специализирующийся на мегапроектах, говорит, что крупная инфраструктура всегда полагается на крупные субсидии, поэтому, учитывая экологические и эффективные выгоды, он не видит причин, почему бы им не строить Hyperloop.

Он также отмечает, что Маск прекрасно умеет обращаться с финансированием правительства в форме грантов, налоговых льгот и экологических кредитов, как показывают другие его проекты. Впрочем, Boring Company не будет привлекать дополнительные средства для своих проектов.

В конечном счете летающие машины и скоростные надповерхностные путешествия вряд ли будут конкурировать. Они заполняют разные ниши, поэтому успех одного вряд ли помешает развитию другого.

В настоящий момент летающие автомобили выглядят ближе к реализации, но непонятно, смогут ли они стать большим, чем обновление частных вертолетов, которые мало кто из нас вообще будет использовать. Сочетание Hyperloop и Loop, с другой стороны, может оправдать обещание Маском «пятого вида транспорта», который произведет революцию в массовых перевозках… если найдутся деньги на его создание.