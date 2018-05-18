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Пермяки не понимают, почему во время ремонта на мосту нет рабочих
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Пермяки не понимают, почему во время ремонта на мосту нет рабочих 

АиФ Пермь 18 мая 2018
Фото: АиФ Пермь
В пермских соцсетях не умолкают гневные посты по поводу ремонта Коммунального моста. Люди прекрасно понимают, что работы эти необходимы, и готовы бы терпеливо подождать, когда ремонт закончится, но когда простояв в пробке час они въезжают на мост и видят там три машины и рабочих на перекуре, их терпению наступает предел.
Жители Закамска активно лайкают в соцсетях пост, в котором написано следующее: «Ремонтные работы на мосту делают три Ивана, а мы так и будем стоять в пробках и терпеть опоздания на важные мероприятия. „Скорые“ и „Пожарные“ стоя в этом коллапсе не смогут оказывать нужную помощь. Предлагаем всем вместе стучать в кабинеты власти с требованием увеличить штат рабочих да мосту».
Несколько десятков тысяч просмотров набрал ролик, опубликованный в сети на днях. Он называется «Ремонт моста через Каму. Ожидание/Реальность». На кадрах круглосуточный ремонт моста в другом регионе. Камера наружного наблюдения снимает, как кипит работа и днём, и ночью. Затем автор ролика едет на авто по Коммунальному мосту и снимает, как работы проводятся в Перми. Первые 30 метров — это три машины и трое рабочих, а затем 300 метров — пустота.
С вопросом, кто и как контролирует ход работ, и почему проезжающим мимо водителям кажется, что рабочие всё время на перекуре, мы отправили запрос в мэрию. Ждём ответ…
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