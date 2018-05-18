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Брошенный на Бибиревской улице автомобиль ждет своего хозяина
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Брошенный на Бибиревской улице автомобиль ждет своего хозяина 

Управа Алтуфьевского района 18 мая 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Эвакуация на площадку временного хранения и последующая утилизация грозит брошенному разукомплектованному автомобилю, который выявили в Алтуфьевском районе сотрудники управы, представители ОАТИ города Москвы и местного ОМВД. Как уточнил советник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Владимир Сутченко, это белый Volkswagen без госномера по адресу ул. Бибиревская, вл. 6.
— На транспортное средство наклеено уведомление о необходимости владельцу привести машину в надлежащее состояние или произвести эвакуацию своими силами, — уточнил Владимир Сутченко.
Отметим, что если во дворе дома долгое время находится ненужное хозяину транспортное средство, которое занимает парковочное место, мешает уборке территории или же просто ветшает и притягивает вандалов, об этом нужно сообщить в управу или диспетчерскую службу управляющей компании. (то)
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