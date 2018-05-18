Под Волгоградом жителей хутора Старенький оставят без короткой дороги ради комфорта туристов

Жителей хутора Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области выселяют с удобной грунтовой дороги через ерик Верблюд и предлагают ехать лишние 16 километров.

В конце апреля территорию ерика Верблюд сделали платной «зеленой стоянкой». Администрация природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» убрала и вывезла весь мусор, установила мангалы и беседки, а также поставила шлагбаум с охранником. Посетители ерика остались довольны тем, что за символическую плату можно отдохнуть «по-человечески», а вот местные жители идею парка восприняли в штыки. Особенно их возмутило то, что добираться до хутора теперь придется по объездной дороге, которая в три раза длиннее грунтовой.

— Путь до дома через ерик — всего восемь километров, а асфальтированная и убитая дорога — аж 24, — жалуется местная жительница. — После наших возмущений нам разрешили ездить через ерик. Но сколько продлится наше счастье, мы не знаем.

В администрации кировского сельского поселения подтвердили, что местные жители уже не раз жаловались на транспортную проблему.

— За долгие годы хуторяне привыкли пользоваться этой дорогой. Но жители не хотят слышать о том, что она проходит не только по «зеленой стоянке», но и частично идет по землям сельхозпроизводителей, которые считаются частной территорией. Владельцы этих участков не питают восторгов от того, что здесь катаются машины, — прокомментировал представитель администрации поселения Александр Бецков.

По словам директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» Натальи Лопанцевой, открытие грунтовой дороги — лишь временная мера. Еще не зная точной даты, женщина на 100% убеждена: это направление будет закрыто.

— Территория «зеленой стоянки» будет и дальше благоустраиваться, а проезжающие мимо машины будут только мешать. Горожанам, которые приехали к ерику и заплатили за это пусть небольшие деньги, вряд ли понравится, что мимо них будут гонять машины, — уверена директор Волго-Ахтубинского парка.

По ее словам, жители хутора уверяют парк, что дорога им необходима для работы, поэтому сейчас администрация парка собирает сведения о владельцах автомобилей с хутора, которые занимаются сельхоздеятельностью, чтобы оценить действительно ли им так необходима грунтовая дорога.

Хуторян, оставшихся без удобной дороги, решили утешить новостью о восстановлении убитого асфальта.

— Я лично проезжала на машине по этим двум дорогам. Асфальтированный участок за исключением пяти километров, которые будут отремонтированы, хорош, — убеждена Наталья Лопанцева. — И кстати, путь по асфальтированной дороге занял у меня 23 минуты, а по грунтовой — 22 минуты. Разница минимальна, и я не понимаю, почему жители хутора так отчаянно цепляются за это направление.