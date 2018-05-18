За чей счёт «Ленинград» бесплатно поёт про Peugeot?

Компания Peugeot не заплатила ни копейки за текст новой песни группы «Ленинград», с исполнением которой творческому коллективу помогла певица Н. Чистякова-Ионова «Оля не довольна Мерседесом , Коля не доволен лишним весом» — вот первые слова новой песни группы Ленинград. Примечательна, впрочем, не сама коллизия и сюжетные повороты повествования, а припев, который по давней «ленинградской» традиции имеет два варианта: приличный и матерный. Первый исполнен в следующем ключе: «А я вам так скажу, а я вам та-а-а-ак скажу: я же вот езжу на Пежо и не жужжу». Во втором варианте слово «жужжу» заменено на сходное по смыслу, но с ярковыраженным негативным оттенком. Слово это указывает на занятие, не имеющее ничего общего с перемещением тяжёлых мешков, которым обычно сопровождается разгрузка фуры где-нибудь на овощебазе.

Однако ж возникает закономерный вопрос: за чей счёт этот банкет? Сам певец Шнуров не так чтобы в реальной жизни очень часто раскатывал на Peugeot, а вот, скажем, в Mercedes-Benz S (W 222) замечен был — такая фотография была в инстаграме артиста. Более того, по данным собственных источников нашего сайта Kolesa.ru, российское представительство Peugeot не заплатило ни копейки за текст песни группы «Ленинград».