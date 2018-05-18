За чей счёт «Ленинград» бесплатно поёт про Peugeot? 

Компания Peugeot не заплатила ни копейки за текст новой песни группы «Ленинград», с исполнением которой творческому коллективу помогла певица Н. Чистякова-Ионова «Оля не довольна Мерседесом, Коля не доволен лишним весом» — вот первые слова новой песни группы Ленинград. Примечательна, впрочем, не сама коллизия и сюжетные повороты повествования, а припев, который по давней «ленинградской» традиции имеет два варианта: приличный и матерный. Первый исполнен в следующем ключе: «А я вам так скажу, а я вам та-а-а-ак скажу: я же вот езжу на Пежо и не жужжу». Во втором варианте слово «жужжу» заменено на сходное по смыслу, но с ярковыраженным негативным оттенком. Слово это указывает на занятие, не имеющее ничего общего с перемещением тяжёлых мешков, которым обычно сопровождается разгрузка фуры где-нибудь на овощебазе.
Однако ж возникает закономерный вопрос: за чей счёт этот банкет? Сам певец Шнуров не так чтобы в реальной жизни очень часто раскатывал на Peugeot, а вот, скажем, в Mercedes-Benz S (W 222) замечен был — такая фотография была в инстаграме артиста. Более того, по данным собственных источников нашего сайта Kolesa.ru, российское представительство Peugeot не заплатило ни копейки за текст песни группы «Ленинград».
Ответ даёт инстаграм певицы Глюкозы, творчество которой по данным российской музыкальной прессы спонсирует её муж — бизнесмен Александр Чистяков, который указан и в титрах клипа на «песню про Пежо» — «Produced by Alexander Chistyakov». Итак, несколько дней назад Глюкоза разместила пост, где сфотографирована на фоне Peugeot 5008 с государственным регистрационным номером «С 421 ВК 799». Дело в том, что Peugeot 5008 с таким номером есть в московском пресс-парке компании, из которого журналисты и блогеры затребуют автомобили для проведения тест-драйвов. А теперь, получается, к пишущей братии присоседилась и наша эстрада. Видимо, в рамках здоровой конкуренции придётся и журналистам вооружиться микрофонами и пюпитрами… По материалам: www.kolesa.ru