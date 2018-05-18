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Региональный Минтранс подал в суд на подрядчика реконструкции Московского шоссе
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Региональный Минтранс подал в суд на подрядчика реконструкции Московского шоссе 

63.ru 18 мая 2018
Фото: 63.ru
В пятницу, 18 мая, юристы областного Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области подали иск в Арбитражный суд. Ответчик — компания «Самаратрансстрой», которая реконструировала Московское шоссе.
Все работы были поделены на две части. Сначала подрядчик реконструировал участок трассы от Мичурина до проспекта Кирова (2014–2015 годы). Затем — от Кирова до выезда из города с двумя тоннелями: на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе (2016–2017 годы).
Примерно через год после сдачи в эксплуатацию участка от Мичурина до Кирова протяженностью 7 км самарские автомобилисты стали жаловаться на колейность Московского шоссе.
Отрезок дороги находится на гарантии. И если заказчик, то есть областной Минтранс, выявит недочеты, которые завизирует экспертиза, подрядчик должен устранить нарушения за свой счет.
Региональный министр транспорта Иван Пивкин озвучил 15 мая как дату, когда эти проблемы на Московском шоссе будут решены.
16 мая комиссия Минтранса осмотрела дорогу и обнаружила, что подрядчик к устранению недочетов не приступал. В ведомстве приняли решение обязать компанию «Самаратрансстрой» сделать это через суд.
— По данным лабораторных исследований, из 7 км трассы на 4,5 выявлена колейность, — рассказал 63.ru представитель Минтранса.
В свою очередь представители «Самаратрансстрой» наняли своих экспертов для определения причин колейности на Московском шоссе от Мичурина до Кирова.
— Мы ждем результатов экспертизы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, которые должны прийти на следующей неделе, — рассказали в компании.
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