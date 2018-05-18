Ещё
Уфимскому автосалону отказали в компенсации за затопленные во время аномального ливня машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уфимскому автосалону отказали в компенсации за затопленные во время аномального ливня машины 

ufa1.ru 18 мая 2018
Фото: ufa1.ru
Представители дилера автомобилей «Арт-моторс» не смогли взыскать 78,5 тысячи рублей убытков от администрации Уфы. Автосалон добивался возмещения ущерба, который нанес автомобилю аномальный ливень, случившийся в городе осенью прошлого года.
Тогда, 4 сентября, обильный дождь затопил автостоянку рядом с салоном. В результате разгула стихии был поврежден автомобиль SsangYong Rexton. Владельцу пришлось раскошелиться на 78,5 тысячи рублей, чтобы отремонтировать машину. Руководство автосалона решило, что в подтоплении виновато «Управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», якобы его сотрудники плохо выполняли работу и не очистили ливневку. В арбитражном суде с такими обвинениями не согласились. Слуги Фемиды выяснили, что канализация не числится на балансе управления. А владелец злополучной ливневки и вовсе не установлен.
— Согласно документам на ливневки автоцентра, они имеют сечение трубы 200 мм и подключаются к сетям городской ливневой канализации, имеющим сечение 700 мм, — добавили в суде. — А это означает, что канализация по объективным причинам не могла справиться с ливнем. Кроме того, в тот день выпали осадки, соизмеримые с нормой 2,5 месяцев. А это значит, что причиной подтопления стали форс-мажорные обстоятельства, которые нельзя было предотвратить.
ufa1.ru: последние новости
Школьница из Белорецка, пытавшаяся свести счеты с жизнью, пришла в себя в уфимской больнице «Вот это — красота!», или Семь километров за полчаса: просто ли в Уфе добраться на работу на велосипеде В Башкирии легковушка залетела под КАМАЗ: пострадал водитель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение