Уфимскому автосалону отказали в компенсации за затопленные во время аномального ливня машины

Представители дилера автомобилей «Арт-моторс» не смогли взыскать 78,5 тысячи рублей убытков от администрации Уфы. Автосалон добивался возмещения ущерба, который нанес автомобилю аномальный ливень, случившийся в городе осенью прошлого года.

Тогда, 4 сентября, обильный дождь затопил автостоянку рядом с салоном. В результате разгула стихии был поврежден автомобиль SsangYong Rexton . Владельцу пришлось раскошелиться на 78,5 тысячи рублей, чтобы отремонтировать машину. Руководство автосалона решило, что в подтоплении виновато «Управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», якобы его сотрудники плохо выполняли работу и не очистили ливневку. В арбитражном суде с такими обвинениями не согласились. Слуги Фемиды выяснили, что канализация не числится на балансе управления. А владелец злополучной ливневки и вовсе не установлен.

— Согласно документам на ливневки автоцентра, они имеют сечение трубы 200 мм и подключаются к сетям городской ливневой канализации, имеющим сечение 700 мм, — добавили в суде. — А это означает, что канализация по объективным причинам не могла справиться с ливнем. Кроме того, в тот день выпали осадки, соизмеримые с нормой 2,5 месяцев. А это значит, что причиной подтопления стали форс-мажорные обстоятельства, которые нельзя было предотвратить.