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В Тобольской больнице разваливается оборудование
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В Тобольской больнице разваливается оборудование 

РИА «ФедералПресс» 18 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В больнице в Тобольске разваливается все оборудование. Больница превращается в сельский ФАП», — возмущаются горожане. Сплетники говорят, что областной больнице № 3 сломался недавно купленный за бешеные миллионы и разрекламированый по всем СМИ аппарат МРТ. Его не ремонтируют, новый не покупают — денег нет. А пациентов отправляют на обследование в Тюмень.
Комментарий: вопрос с ремонтом решается
В областной больнице № 3 «ФедералПресс» сообщили: «Нового аппарата нет. Пока не планируется покупать. Решается вопрос с ремонтом старого».
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