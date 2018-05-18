В Тобольской больнице разваливается оборудование

«В больнице в Тобольске разваливается все оборудование. Больница превращается в сельский ФАП», — возмущаются горожане. Сплетники говорят, что областной больнице № 3 сломался недавно купленный за бешеные миллионы и разрекламированый по всем СМИ аппарат МРТ. Его не ремонтируют, новый не покупают — денег нет. А пациентов отправляют на обследование в Тюмень.

Комментарий: вопрос с ремонтом решается