«АиФ-Казань» стал победителем журналистского конкурса «Хрустальное перо

Редакция «АиФ-Казань» победила в номинации «Лучшие республиканские, городские, районные СМИ» на XXI журналистском конкурсе «Хрустальное перо».

Итоги конкурса подвели 18 мая, накануне Дня печати РТ в КРК «Пирамида».

Аналогичную премию в номинации получил журнал «Ялкын». Вручавший премию глава департамента по внутренней политике аппарата президента РТ Александр Терентьев отметил гражданскую позицию журналистов.

«В Татарстане к прессе всегда было особое отношение, и это не случайно. Вы первыми отражаете ключевые события в жизни республики, определяете общественное настроение, передаете дух, чувства, эмоции разных эпох, — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин . — В журналистике всегда работали и продолжают работать люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом.

К слову, наибольшее количество работ поступило в номинациях «Лучший журналист городских и районных СМИ», «Лучшие республиканские, городские, районные средства массовой информации», «Имя в журналистике». Всего на конкурс было подано 178 заявок (1402 работы)

На XXI конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» поступило 178 заявок (1402 работы).