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«АиФ-Казань» стал победителем журналистского конкурса «Хрустальное перо
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«АиФ-Казань» стал победителем журналистского конкурса «Хрустальное перо 

АиФ Казань 18 мая 2018
Фото: АиФ Казань
Редакция «АиФ-Казань» победила в номинации «Лучшие республиканские, городские, районные СМИ» на XXI журналистском конкурсе «Хрустальное перо».
Итоги конкурса подвели 18 мая, накануне Дня печати РТ в КРК «Пирамида».
Аналогичную премию в номинации получил журнал «Ялкын». Вручавший премию глава департамента по внутренней политике аппарата президента РТ Александр Терентьев отметил гражданскую позицию журналистов.
«В Татарстане к прессе всегда было особое отношение, и это не случайно. Вы первыми отражаете ключевые события в жизни республики, определяете общественное настроение, передаете дух, чувства, эмоции разных эпох, — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. — В журналистике всегда работали и продолжают работать люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом.
К слову, наибольшее количество работ поступило в номинациях «Лучший журналист городских и районных СМИ», «Лучшие республиканские, городские, районные средства массовой информации», «Имя в журналистике». Всего на конкурс было подано 178 заявок (1402 работы)
На XXI конкурс в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо» поступило 178 заявок (1402 работы).
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