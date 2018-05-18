«Я паркуюсь как чудак»: мстители корябают по машинам

Начинаем с очередного примера мести за неправильную парковку. Этому « Рено » сбоку накорябали надпись прямо по грязи, возможно, поцарапали краску. «Рецедивист-парковщик на „Рено Логан“ целенаправленно уничтожает газон на придомовой территории дома по адресу Рассветная, 1/1. Жителями зафиксировано уже 2 случая», — пишет читатель Сергей.

«Каждое утро наблюдаем вот такую картину по адресу Михаила Немыткина, 8/1. У " Лексуса " это уже парковочное место, сегодня присоединился " Хёндэ "», — сообщает нам читатель Евгений.

ДПС охраняет «синие ведерки», стоя во втором ряду», — увидел непорядок читатель Денис. Судя по очертаниям автомобиля с мигалкой на крыше, это Lexus LS , возможно, губернаторский.

Уютная площадка для стоянки. Не ходить же, в самом деле, до подъезда с другого конца двора.

«Напротив бывшего кинотеатра «Космос». На вопрос: «Нормально припарковались?» — девушка вытаращила глаза. У меня не было времени объяснять «умной» леди, что тут не так, сфотографировал и поехал», — рассказывает подробности очевидец происшествия.

Lexus перегородил тротуар, ничего необычного, расходимся.

«Машина во дворе на улице Ипподромской, 19. Все машины стоят прямо, только этот водитель поставил свою машину диагонально и занял сразу три места», — делится наблюдениями читатель Норберт.

«Парковка для инвалидов, «Быстроном» на Островского. Два инвалида на голову», — резок в оценках читатель Андрей.

«Вот такие чудеса парковки я сфотографировала на пересечении улиц Писарева и Советской. Это ж надо умудриться! Такое ощущение, что машинку поставили, а потом так аккуратненько задвинули под балкон», — удивляется Оксана.

«Припаркованные автомобили во дворе дома Александра Невского , 26, с коляской не пройти к подъезду», — переживает Наталья.

«"Леруа Мерлен" на Фабричной, прям на пешеходном переходе, что ещё добавить?» — сокрушается Валерий.

Ну а это наше любимое знаковое место — район пересечения Советской и Ленина. BMW с номерами ААА взгромоздился на тротуарную плитку, всё в порядке.

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