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На участке трассы М‑7 «Волга» в округе Ликино‑Дулеве ограничат движение с 21 мая
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На участке трассы М‑7 «Волга» в округе Ликино‑Дулеве ограничат движение с 21 мая 

РИАМО 18 мая 2018
На федеральной трассе М-7 «Волга» в городском округе Ликино-Дулево Московской области движение транспорта будет временно ограничено с 21 мая по 14 июня, говорится в сообщении ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
«С 21 мая в связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке с 83 по 90 километр трассы М-7 «Волга» в городском округе Ликино-Дулево Московской области будет действовать временное ограничение движения транспорта. С 21 мая по 14 июня проезжая часть будет сужена до трех полос. На время проведения чемпионата мира по футболу 2018 ограничения по ширине проезжей части будут сняты», — говорится в сообщении.
С 15 июля по 25 ноября проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной полосе в каждом направлении). Максимальная скорость движения вне населенного пункта ограничена до 50 километров в час, в черте деревни Малая Дубна — до 40 километров в час. Ограничение будет действовать до конца 2018 года.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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