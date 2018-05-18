В Ингушетии 122-летний долгожитель попал в больницу из-за легкого недомогания

МАГАС, 18 мая. / ТАСС /. 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии госпитализирован с жалобами на слабость и легкое недомогание, сообщила в пятницу ТАСС министр здравоохранения республики Марем Арапханова.

"Аппаз Лоросович был доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу (ИРКБ) с жалобами на слабость и легкое недомогание. Это возрастные причины, он стабилен, ему предоставляется комплекс необходимых медикаментов и витаминов, которые улучшат его состояние", — рассказала Арапханова. Она также сообщила, что сегодня его навестила и убедилась, что «наш долгожитель находится в прекрасном расположении духа, ему предоставлены самые лучшие условия».

10 апреля Книга рекордов Гиннесса признала самым пожилым мужчиной планеты жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонаку. Однако, как следует из российской Книги рекордов и достижений, Аппаз Илиев из горного села Гули в Джейрахском районе Ингушетии на 10 лет его старше.