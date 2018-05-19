Паводком размыло дорогу в Магаданской области

Паводок смыл часть дороги в Ягоднинском округе Магаданской области, из‐за чего несколько поселков отрезало от административного центра. Об этом сообщило ИА MagadanMedia.

В администрацию Ягоднинского городского округа во второй половине дня 18 мая пришло сообщение о размытии дороги паводком. Несколько поселков и артелей около 10 часов были отрезаны от центра из-за этого повреждения.

Грейдер, самосвал и погрузчик выехали на место происшествия и восстановили движение ночью. Работники заменили трубу, земляную подушку и покрытие дороги. На данный момент транспорт может беспрепятственно передвигаться по дороге.

В городском округе Котельники стартовал ремонт улично‐дорожной сети. Работы планируется завершить до сентября. На эти цели потратят около 20 миллионов рублей.