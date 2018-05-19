Жителя Ульяновска, упавшего в «коммунальную» яму, вызволили спасатели

65-летний житель Ульяновска, имеющий проблемы со зрением, упал в яму, раскопанную коммунальщиками при ремонте канализации, сообщает портал ulpravda.ru . Попытки выбраться самостоятельно успехом не увенчались: грунт осыпался, к тому же мешала паутина из силовых кабелей.

Пострадавшего вызволили городские спасатели. Медики прибывшей вместе с ними «скорой» констатировали у мужчины травму головы и предложили госпитализацию, но он отказался.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, яма появилась неделю назад: «Ульяновскводоканал» проводит плановые работы по ремонту канализации.