«Уже начинает рассыпаться»: через реку Долгая Щель в Маймаксе открыли мост

На мосту через Долгую Щель открыли движение. На ремонт этого моста ушло 3,5 миллиона рублей из бюджетных средств. Несмотря на это, архангелогородцы уже критикуют новую конструкцию — на ней стали отваливаться мостки, из-за чего пешеходам неудобно спускаться с моста.

— Мост, который только пережил зиму, но уже начинает рассыпаться, — пишет в соцсетях одна из жительниц Майской Горки.

Ремонт моста через Долгую Щель проводился еще осенью прошлого года. Но тогда МУП «Архкомхоз» не сделало укрепление подъезда к мосту. Случился конфуз — во время половодья конус насыпи размыло, и пришлось делать временные укрепительные работы.

— Укрепление съезда с моста не входило в тот объем ремонта, который выполнялся в прошлом году. На этой неделе специалисты изучили состояние мостового сооружения — оно не вызывает нареканий. Что касается съезда с моста, то его подмыло водой. Специалисты «Архкомхоза» выполнили временное укрепление, засыпали песком и щебнем. Проводится обследование, а выполнение работ по постоянному укреплению съезда будет осуществляться в июне, когда сойдет большая вода, — рассказал подробности директор МУП «Архкомхоз» Александр Кузнецов

Как сообщает пресс-служба администрации города, металлические опоры и стальные пролетные конструкции прослужат не менее 50 лет, а деревянный настил — не менее 15.