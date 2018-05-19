Зато потом будет лучше: на Ново-Вокзальной вновь ограничивают движение автотранспорта

19 и 20 мая, в субботу и воскресенье, из-за ремонта дороги на Ново-Вокзальной изменится схема дорожного движения.

Временно будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

— с 6:00 до 22:00 19 мая по четной стороне Ново-Вокзальная от Нагорная до Ставропольской; по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской; по четной стороне Ставропольской на пересечении с Ново-Вокзальной;

— с 6:00 до 22:00 20 мая по нечетной стороне Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской; по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской.

Кроме того, с 6:00 до 22:00 19 мая и с 6:00 до 22:00 20 мая движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 38, 55, 205, 272, 295) будет скорректировано.

— Обращаем внимание горожан на необходимость заранее выбирать маршрут следования, — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Временные схемы движения автобусов.

Ремонт Ново-Вокзальной в Самаре проводит компания «НПФ „XXI век“». В нормативное состояние дорожники привели участок длиной 4 километра: от Солнечной до Вольской.

Сначала рабочие фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части: от Стара-Загоры до Вольской.

На подготовленное основание они уложили асфальтобетонную смесь типа Б марки I.