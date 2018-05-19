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Зато потом будет лучше: на Ново-Вокзальной вновь ограничивают движение автотранспорта
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Зато потом будет лучше: на Ново-Вокзальной вновь ограничивают движение автотранспорта 

63.ru 19 мая 2018
Фото: 63.ru
19 и 20 мая, в субботу и воскресенье, из-за ремонта дороги на Ново-Вокзальной изменится схема дорожного движения.
Временно будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
— с 6:00 до 22:00 19 мая по четной стороне Ново-Вокзальная от Нагорная до Ставропольской; по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской; по четной стороне Ставропольской на пересечении с Ново-Вокзальной;
— с 6:00 до 22:00 20 мая по нечетной стороне Ново-Вокзальная от Нагорной до Ставропольской; по Ново-Вокзальной от Ставропольской до Вольской.
Кроме того, с 6:00 до 22:00 19 мая и с 6:00 до 22:00 20 мая движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 38, 55, 205, 272, 295) будет скорректировано.
— Обращаем внимание горожан на необходимость заранее выбирать маршрут следования, — прокомментировали ситуацию в мэрии.
Временные схемы движения автобусов.
Ремонт Ново-Вокзальной в Самаре проводит компания «НПФ „XXI век“». В нормативное состояние дорожники привели участок длиной 4 километра: от Солнечной до Вольской.
Сначала рабочие фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части: от Стара-Загоры до Вольской.
На подготовленное основание они уложили асфальтобетонную смесь типа Б марки I.
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