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Полуразрушенная стела на въезде в город возмутила жителей Кургана
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Полуразрушенная стела на въезде в город возмутила жителей Кургана 

АиФ 19 мая 2018
Фото: АиФ
Состояние стелы при въезде в город возмутило жителей Кургана, фотографией полуразрушенной конструкции на «тюменском» кольце горожане поделились в соцсети.
«Нормально, пусть сразу понимают, в какой город въезжают, чтоб потом шока не было», — мрачно пошутила одна из участниц обсуждения.
«Ребята, это же как вход в Нарнию. Видимо там находится настоящий город», — в шутку высказал свою версию другой комментатор.
Некоторые участники обсуждения вспомнили, что в октябре минувшего года стелу протаранил автомобиль Mercedes-Benz, в аварии погиб пассажир. По свидетельству других горожан, часть основания конструкции разрушилась в феврале. Некоторые комментаторы призвали администрацию города снести старую стелу и установить новую.
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