Полуразрушенная стела на въезде в город возмутила жителей Кургана

Состояние стелы при въезде в город возмутило жителей Кургана, фотографией полуразрушенной конструкции на «тюменском» кольце горожане поделились в соцсети.

«Нормально, пусть сразу понимают, в какой город въезжают, чтоб потом шока не было», — мрачно пошутила одна из участниц обсуждения.

«Ребята, это же как вход в Нарнию. Видимо там находится настоящий город», — в шутку высказал свою версию другой комментатор.