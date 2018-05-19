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Ограничение красного света для пешеходов приведет к пробкам на дорогах
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Ограничение красного света для пешеходов приведет к пробкам на дорогах 

ИА Север-Пресс 19 мая 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Такое мнение высказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы РФ Александр Васильев.
В России предложили ограничить время ожидания зеленого света на пешеходных переходах — не более 45 секунд, — сообщают СМИ. Это предусматривает проект предварительного национального стандарта, который планируется утвердить в будущем году. Разработчики Росстандарта уверены, что изменения помогут снизить аварийность. Однако оппоненты считают, что ограничение времени ожидания пешеходами зеленого света светофора не столько поможет безопасности на дорогах, сколько создаст пробки и приведет к разбалансированности уличного движения. По словам Александра Васильева, норма уже существует — это скорость движения пешехода через проезжую часть дороги, из которой и рассчитывается время работы зеленого сигнала светофора.
«Эту норму менять совершенно не стоит, потому что она рассчитана таким образом, чтобы даже пожилая бабушка могла перейти дорогу в комфортном для неё темпе», — сказал он.
Александр Васильев отметил, что время сигнала того или иного света светофора зависит от конкретных участков автомобильного и пешеходного движения, и все они разные. Где-то есть необходимость более быстрой работы сигнала зеленого света, где-то — медленной, поэтому ограничивать муниципальные власти в этом вопросе не стоит.
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