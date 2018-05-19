Где и на какой срок ограничат движение из-за ремонта дорог

Европейская РоссияМ-2 «Крым» (Симферопольское шоссе), ремонт в районе Новой Деревни до 30 октября и реконструкция путепровода через автодорогу Белгород — Томаровка до 10 декабря (Белгородская область), ремонт в Чернском районе Тульской области до осени 2019 года. М-3 «Украина» (Киевское шоссе), ремонт на подъезде к Брянску до августа, к Калуге — до декабря 2018 года. М-7 «Волга» (Горьковское шоссе), работы на выезде из Балашихи в Подмосковье, Орехово-Зуевском районе и близ Покрова Владимирской области до августа 2018 года. Капитальный ремонт на участке с 94 по 102 километр. М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе), расширение 6-километрового участка (с 29-го по 35-й км) в районе Пушкино и Ивантеевки с шести до восьми полос, движение ограничено до конца 2020 года. М-10 «Россия» (Ленинградское шоссе), капитальный ремонт на участке в Новгородской области до конца ноября 2018 года. А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола», ремонт участков в Ленинградской области (сроки окончания не указаны). А-121 «Сортавала», ремонт в районе Варшко, реконструкция моста через Вуоксу до конца года (Ленинградская область). У МАПП «Вяртсиля» могут быть заторы на границе с Финляндией. А-142 Тросна — Калиновка, ремонт в Дмитриевском районе Курской области до ноября 2018 года. А-181 «Скандинавия», реконструкция от пересечения с дорогой Парголово — Симагино до Огоньков (Ленинградская область, сроки окончания не указаны). Р-21 «Кола», ремонт нескольких участков, в том числе от Печенги до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»), сроки окончания не указаны. Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов, ремонт в Орловской области до конца сентября 2018 года. Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак до границы с Казахстаном, запрет транзита на участке с 213-го по 249-й километр в Татарстане с 1 июня по 1 октября 2018 года (объезд по дороге Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Русский Акташ — Кузайкино). Р-240 Уфа — Оренбург, ремонт на нескольких участках трассы в Башкирии до 25 октября 2019 года. Р-298 Курск — Воронеж, ремонт нескольких участков в Курской области и подъездной дороги от М-4 «Дон» к Воронежу до ноября 2018 года. КавказА-167 Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, ремонт до 31 июля 2018 года. А-290 Новороссийск — Керчь, ремонт на подъезде к порту «Кавказ» (сроки окончания не указаны). Р-217 «Кавказ» Владикавказ — Грозный — Махачкала, ремонт на границе с Азербайджаном до осени 2018 года. СибирьА-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном, ремонт подъездов к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Бугристое» на въезде в Казахстан до июля 2018 года. Р-254 «Иртыш», ремонт двух путепроводов Северного обхода Новосибирска до октября, ремонт Южного обход Омска (сроки окончания не указаны). Р-255 «Сибирь», ремонт на въезде в Кемерово (сроки окончания не указаны).