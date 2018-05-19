В СКФО для дорожной разметки будут активно использовать термопластик 

«В этом году на федеральных дорогах СКФО будут чаще использовать для разметки термопластик вместо краски», — сообщил STAV.AIF.RU специалист по связям с общественностью Управления федеральных дорог «Кавказ» Александр Божков.
Он качественнее, чем краска, которая стирается уже через полгода.
Пластик же держится год.
К тому же благодаря использованию этого материала маркировку можно видеть и ночью.
До конца июня 21 бригада дорожников нанесёт более 800 тонн термопластика и более 350 литров специальной краски на площади более 650 тыс. кв. м.
На всех автомобилях, на которых наносят разметку, установлены датчики системы ГЛОНАСС.