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В СКФО для дорожной разметки будут активно использовать термопластик
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В СКФО для дорожной разметки будут активно использовать термопластик 

АиФ Ставрополье 19 мая 2018
Фото: АиФ Ставрополье
«В этом году на федеральных дорогах СКФО будут чаще использовать для разметки термопластик вместо краски», — сообщил STAV.AIF.RU специалист по связям с общественностью Управления федеральных дорог «Кавказ» Александр Божков.
Он качественнее, чем краска, которая стирается уже через полгода.
Пластик же держится год.
К тому же благодаря использованию этого материала маркировку можно видеть и ночью.
До конца июня 21 бригада дорожников нанесёт более 800 тонн термопластика и более 350 литров специальной краски на площади более 650 тыс. кв. м.
На всех автомобилях, на которых наносят разметку, установлены датчики системы ГЛОНАСС.
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