В СКФО для дорожной разметки будут активно использовать термопластик

«В этом году на федеральных дорогах СКФО будут чаще использовать для разметки термопластик вместо краски», — сообщил STAV.AIF.RU специалист по связям с общественностью Управления федеральных дорог «Кавказ» Александр Божков.

Он качественнее, чем краска, которая стирается уже через полгода.

Пластик же держится год.

К тому же благодаря использованию этого материала маркировку можно видеть и ночью.

До конца июня 21 бригада дорожников нанесёт более 800 тонн термопластика и более 350 литров специальной краски на площади более 650 тыс. кв. м.

На всех автомобилях, на которых наносят разметку, установлены датчики системы ГЛОНАСС.