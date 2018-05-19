В Терновку — только на вертолете! Пензенцы делятся фото многокилометровых пробок

Жители Пензы продолжают выкладывать в Сеть фотографии многокилометровых пробок в микрорайоне Терновка. Вечер 18 мая для многих горожан стал настоящей пыткой и невозможностью попасть домой. Общественный транспорт застрял на терновских дорогах, а водители микроавтобусов, следующих из Арбеково в Междуречье, предупреждали пассажиров о сокращении маршрута.

Горожане стояли в автомобильных заторах по полтора-два часа, а люди, закончившие работу вечером, шли домой чуть ли не пешком. В центральной части города и Арбеково пропали автобусы №54, так как они застряли в Терновке.

Один из водителей микроавтобуса №10 рассказал, что многие его коллеги поменяли свой маршрут, так как не хотят часами простаивать без движения. Многие автомобилисты свернули на улицы Южной поляны и Кривозерья. Все искали объездных путей.

«В Терновке — коллапс! 40 минут стою на остановке в Гидрострое, не могу уехать — нет транспорта общественного вообще! Такси тоже не едут! Что происходит? На остановке — куча людей», — написал подписчик группы «Это Пенза, Карл!».

Причиной этого безобразия стал затянувшийся ремонт двух переправ — Бауманского путепровода и Терновского моста. В ходе мероприятий по контролю за качеством работ было выявлено, что выравнивающий слой на этих объектах не соответствует установленным требованиям. В связи с этим подрядчика заставили заново отфрезеровать покрытие и уложить выравнивающий слой.

Остается надеяться, что подрядчики успеют исправить недоделки в короткий срок, иначе на следующей неделе движение на улицах Терновки и Южной поляны будет парализовано.