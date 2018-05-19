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В Кремниевой долине входит в моду аренда электросамокатов
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В Кремниевой долине входит в моду аренда электросамокатов 

TechCult 19 мая 2018
Фото: TechCult
Лос-Анджелес, Санта-Моника, Сан-Франциско и прочие города западного побережья США с активным населением осваивают услугу по аренде персонального электротранспорта. Наибольших успехов достигла молодая компания Skip, основанная авторами стартапа Boosted board. Она предлагает своим клиентам совместное использование электросамокатов нового поколения, спроектированных для городской среды. В Skip хотят, чтобы их пользователи эксплуатировали электросамокаты наравне с прочим городским транспортом. И поэтому, в отличие от конкурентов, сделали ставку не на инновационные модели, а на крупные, надежные машины от сингапурской компании Minimotors. Здесь есть полная подвеска с хорошими амортизаторами, много пространства для ног, фары и стоп-огни. Запас хода на полной зарядке составит до 50 км, максимальная скорость 28 км/ч.
Для использования Skip нужно иметь на счету средства из расчета $0,15 за минуту езды, отыскать электросамокат на одной из многочисленных площадок и разблокировать с помощью QR-кода. По окончании поездки следует просто оставить аппарат на площадке — специальная городская служба за долю от прибыли занимается перманентной зарядкой их аккумуляторов и прочим техобслуживанием.
В этом и заключается секрет успеха проекта — он тесно интегрирован в существующую городскую инфраструктуру и не конкурирует с ее традиционными транспортными элементами.
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