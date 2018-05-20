Как купались в XVIII и XIX веках и при этом умудрялись сохранять правила приличия тех времен

Видали такую штуку? Мы вот только наткнулись.

Какая-то ясность наступила только после изучения Википедии: Купа́льная маши́на (в России и Австро-Венгрии была известна как купальный фургон) — популярное в XVIII и XIX веках приспособление для купания на морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, сохраняя правила приличия тех времен. Представляла собой крытую повозку с деревянными или брезентовыми стенками. Купальные машины были необходимой частью пляжного этикета, они скрывали купальщиков от посторонних глаз.

Машина спускалась в воду с помощью лошадей. На популярных курортах были рельсы, по которым спускались купальные машины. В воде она разворачивалась так, чтобы с берега купальщик не был виден. Затем купальщик спускался вниз по ступенькам в воду. Купальные машины часто оборудовались флажком, который поднимался купальщиком как сигнал готовности возвратиться на берег.

lumbricus

8. Смотрите также: Сочи — российская ривьера 1988 года в фотографиях Карла де Кейзера