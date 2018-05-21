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Мэрия Перми всерьез взялась за нелегальных перевозчиков
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Мэрия Перми всерьез взялась за нелегальных перевозчиков 

РИА «ФедералПресс» 21 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В созданную для этого рабочую группу вошли представители ГИБДД, УГАДН по Пермскому краю, Ространснадзора и легальные перевозчики.
Залесинский предложил разработать и строго придерживаться мероприятий специального плана. «Главная проблема — недостаточность контроля в сфере пассажирских перевозок в части привлечения нелегальных перевозчиков к ответственности. Пассажиры, садясь к нелегальному перевозчику, рискуют остаться без страховки в случае происшествия», — отметил руководитель департамента дорог и транспорта. Также для пресечения деятельности нелегалов запланировано сделать совместную работу с прокуратурой более системной.
Сейчас департамент проводит открытые конкурсы на востребованные маршруты, которые могут осуществлять перевозку по нерегулируемому тарифу. Уже выданы свидетельства на право осуществления перевозок по маршрутам № 3т «10 микрорайон — Центральный рынок», 5т «Станция Южная — Нижняя Курья» и другим.
Следующим этапом пресечения работы нелегальных перевозчиков станут регулярные комплексные проверки на линиях.
Фото: пресс-служба администрации Перми
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