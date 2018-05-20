Ляпы нового «Простоквашино»: второй эпизод

В начале мая состоялась премьера второй серии нового «Простоквашино». И негатива она вызвала намного больше, чем пилотный эпизод. Некоторые отрицательно настроенные блоггеры даже признали, что пришлось очень сильно… докапываться, чтобы сделать ругательный обзор. Так держать, «Союзмультфильм».

Ну, а мы тем временем прошлись по свежему шестиминутному эпизоду цепким критичным взором на предмет художественных ляпов и ошибок. И нам понравилось! Серия вышла интересной и динамичной, а нижеперечисленные недочеты лишь добавляют сериалу изюминки.

ЕСЛИ БЫ СТАРОЕ ПРОСТОКВАШИНО ВЫШЛО В НАШИ ДНИ Бесследно исчезли

В самом начале эпизода Дядя Федор со своими меньшими друзьями наводит порядок в домике. Конечно, для зрителей не секрет, что это крайне бесполезный «сизифов труд». А вот Дядя Федор, возможно, владеет тайной исчезновения табуретки и стаканчика с карандашами, которые он поставил на и под стол. Они пропали мгновенно и больше в серии не появлялись. Вообще.

Там же замечено подозрительное появление четвертого листочка бумаги, хотя разбросано было явно три.

Тайна красного

Раз уж начали про загадочные возникновения предметов, то непременно стоит упомянуть этот красный милый пледик. Его сдуло с печи во время сурового электрического эксперимента, но короткое время спустя тряпка снова оказалась на месте. Может, Тама-Тама подняла? Ох уж эта неуемная лабораторная зверушка.

А здесь просто красная трубочка, которая из ниоткуда появилась в стакане Павла-Димы, или как сейчас зовут этого позитивного товарища.

Эти звездочки герани

Единственный цветочный куст в доме никак не мог быть обычным и предсказуемым. Скорее всего, он сам перемещается — иначе зачем бы Дядя Федор ставил его на окно повторно, после того, как горшок там точно стоял минутой ранее? А как объяснить мгновенное появление и исчезновение белого цвета на лепестках этого таинственного растения? Вот и мы не знаем.

Прикладные трансформации

Чего у обновленного сериала не отнять, так это реалистичного переноса типичного отделения Почты России в анимационную плоскость. Вы заметили новогоднюю елочку? На дворе ведь однозначный разгар лета! Но один момент нас все-таки насторожил: аппарат для выдачи талончиков взял и поменялся внешне. Вы где-нибудь видели, чтобы экраны этих штуковин так передвигались? Мы — нет.

Похожая метаморфоза произошла с обновленным велосипедом Игоря Печкина. По идее подобная конструкция не подразумевает подвижных частей, но нет, седло заметно отдалилось от грузового ящика за какие-то секунды экранного времени.

Чудеса в пробках

Видимо, этот сельский дорожный затор продолжается ну очень длительное время. Пассажиры успели вытащить лыжи из одной машины, прикрепить велосипеды на крышу другой, откуда-то на горизонте появились два бардовых кресла… причем номера у автомобилей те же. Буквы на них латинские, так что в какой стране на самом деле находится Простоквашино, большой и толстый вопрос. Кстати, у родителей Дяди Федора номерной знак SMF 21K1. Это, очевидно, «Союзмульфильм». А что такое SMA у машины спереди, ваши предположения?

Найдите 12 отличий между двумя этими очевидно разными машинами. Цвет руля, форма капота, расположение эмблемы марки, конфигурация фар, высота дорожного просвета… кстати, и пассажир, и водитель в данном транспортном средстве едут не пристегнутыми вот уже вторую серию. Непорядок, ну в самом-то деле.

Супермама

Этот ляп лучше видно в движении, и тем не менее. Когда Вера Павловна падает с печки, левая рука мамы сначала находится перед ребенком, а кадром позже — за. Все остальные движения были совершены плавно, так что этот финт выглядит очень по-супергеройски. Эластика, ты ли это?

Грандиозные перестановки

Еще в старом сериале «Трое из Простоквашино» в доме постоянно что-то перемещалось: то печь в разных местах комнаты стоит, то дверь переедет. Хорошую традицию бережно перенесли в новый мультсериал, так что мы можем продолжать разгадывать этот пространственный клубок загадок. Вещи на столе в углу комнаты меняются, но это ладно, герои могли и за кадром переставлять. Часы на стене стоят еще с прошлого эпизода. Стеллаж в другом углу берет и исчезает между сценами.

У нас была версия, что из него собрали то устройство выработки электричества. Но постойте. Целый стеллаж с вещами взяли и пустили на подставку для велосипеда? Что-то не вяжется. Еще непонятнее дело обстоит с невероятной картиной на стене. О, эта картина. Дядя Федор и Матроскин в начале вешают ее ровно по центру над кроватью. Чуть позже она висит уже гораздо правее.

После эпичного взрыва это милое художество вновь переместилось в центр. А наутро расположение вещей круто изменилось: кровать теперь рядом с холодильником и в углу, картины висят совсем иначе, комната выглядит совершенно другой. Неплохо ребята убрались за ночь!

Улыбнитесь!

Недочеты рисовки — это всегда так забавно. Вот рука Дяди Федора, нарисованная поверх рукава футболки. Ничего страшного, торопились, со всеми случается. Кстати, из чего должен быть лимонад, чтобы лимончики в нем просвечивали, а трубочки — нет?

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