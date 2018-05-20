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Пермские байкеры массово открыли мотосезон
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Пермские байкеры массово открыли мотосезон 

АиФ Пермь 20 мая 2018
Фото: АиФ Пермь
Традиционная ежегодная встреча мотоциклистов состоялась в Перми днём 19 мая.
В этом году в связи с ремонтом Коммунального моста организаторы изменили место сбора и маршрут движения колонны. Вместо площадки возле ТРК «СпешиLOVE» участники мотопраздника собрались на парковке около Черняевского леса. В весенней встрече мотоциклистов мог принять участие любой желающий независимо от марки мотоцикла и опыта управления «железным конём». Примечательно, что на байкерскую тусовку приехали не только представители пермских мотосообществ, но и члены краевых мотоклубов.
Посетители парка не упустили возможность посмотреть, потрогать и посидеть за рулём супербайков, крузеров, дрэгстеров, минибайков, а также классических, тяжёлых и спортивных мотоциклов. Владельцы «двухколёсных друзей» охотно отвечали на вопросы прохожих о мотоциклах и разрешали сфотографироваться около них.
В завершении встречи состоялось торжественное движение колонны по улицам города. Участвовать в массовом проезде разрешалось только на исправных мотоциклах, а водитель должен иметь необходимые документы. Маршрут движения мотоциклистов был согласован.
Мотоциклисты организованно проехали по улицам: Ленина, Комсомольскому проспекту, Чкалова, Старцева, Уинская и по Восточному обходу до места сбора на улице Лядовская. Там праздник байкеров продолжился шоу-программой, конкурсами и розыгрышем призов от партнеров мероприятия.
Стоит отметить, что альтернативное открытие байкерского сезона прошло в Ижевске в этот же день, а 26 мая запланировано открытие мотосезона в Березниках и Чайковском.
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