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Из УАЗа «буханки» сделали подземный внедорожник
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Из УАЗа «буханки» сделали подземный внедорожник 

За рулем Кубань 20 мая 2018
Фото: За рулем Кубань
Две спецверсии грузо-пассажирских УАЗов пополнили автопарк «Норникеля». Машины Т 3742 «Курьер» будут работать в Заполярье на руднике «Северный».
Традиционную «буханку» значительно изменили для работы под землей. Автомобиль снабдили усиленной подвеской и жестким внешним каркасом на случай завалов, а также мощными фарами.
Т 3742 «Курьер» будет использоваться для доставки людей и инструмента в шахты к месту проведения ремонтных работ. Ранее для этой цели служили спецмашины на базе УАЗ «Хантер», однако, «буханка» вместительнее и может за один рейс перевезти больше рабочих и оборудования.
За рулем Кубань: последние новости
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