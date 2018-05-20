Из УАЗа «буханки» сделали подземный внедорожник

Две спецверсии грузо-пассажирских УАЗов пополнили автопарк «Норникеля» . Машины Т 3742 «Курьер» будут работать в Заполярье на руднике «Северный».

Традиционную «буханку» значительно изменили для работы под землей. Автомобиль снабдили усиленной подвеской и жестким внешним каркасом на случай завалов, а также мощными фарами.

Т 3742 «Курьер» будет использоваться для доставки людей и инструмента в шахты к месту проведения ремонтных работ. Ранее для этой цели служили спецмашины на базе УАЗ «Хантер», однако, «буханка» вместительнее и может за один рейс перевезти больше рабочих и оборудования.