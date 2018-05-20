На федеральных дорогах Карелии начались капитальные ремонты

Ремонтируются несколько участков федеральных трасс и 11 искусственных сооружений.

ФКУ Упрдор «Кола» приступило к капитальному ремонту пяти участков федеральных трасс в Карелии и Мурманской области общей протяженностью 65 километров. Стартовали ремонтные работы и на 11 искусственных сооружениях, — сообщает ДТП ПТЗ со ссылкой на ФКУ Упрдор «Кола».

Продолжая плановое и поэтапное приведение в нормативное состояние автодороги Р-21 «Кола» на севере Карелии, федеральные дорожники начали капитальный ремонт 19-километрового участка в Кемском районе республики. На автодороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 „Кола“ капитально ремонтируют 7-километровый участок в Медвежьегорском районе Карелии. Продолжается капитальный ремонт подъезда к многостороннему автомобильному пункту пропуска „Вяртсиля“ в составе автодороги А-121 „Сортавала“. К концу года будет открыто рабочее движение по первым отремонтированным 15 километрам, — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор „Кола“.

На этих объектах дорожники выполнят укладку нового дорожного покрытия. Полностью будут перестроены водопропускные трубы, а в водоохранных зонах — устроены локальные очистные сооружения. Везде предусмотрено обустройство автодороги в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.

На автодороге Р-21 „Кола“ дорожники приступили к капитальному ремонту пяти мостов в Сегежском районе и четырех — в Кемском районе Карелии. Также приведут в нормативное состояние два искусственных сооружения на 311-м и 266-м километрах автодороги А-121 „Сортавала“. После ремонта технические характеристики мостов будут доведены до нормативных по габаритам и грузоподъемности.

На всех участках производства работ введены временные ограничения движения транспорта, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием или участием регулировщиков и снижением скоростного режима. В некоторых местах будут обустроены временные объездные дороги.

Следить за дорожной ситуацией пользователи автодорог Карелии и Мурманской области могут в онлайн-режиме на сайте ФКУ Упрдор „Кола“ в разделе „Метеостанции. Посты видеоконтроля“. Также объекты ремонта отмечены на интерактивной карте „Схемы дорог, объекты ремонта и реконструкции“.