«Я паркуюсь, как чудак»: публикуем фотографии читателей, ставших свидетелями самых хамских парковок 

Мы продолжаем еженедельный проект «Я паркуюсь, как чудак» и снова публикуем фотографии машин, оставленных в неположенных местах. Снимков за неделю накопилось достаточно — ведь для того, чтобы стать свидетелем хамской парковки, достаточно просто выйти из дома практически в любом районе города.
И, как всегда, номера мы не замазываем, ведь город должен знать своих героев.
Начнем выпуск сообщением от возмущенной читательницы, которая сфотографировала машины, брошенные возле школы на Западном.
— В продолжение темы «Паркуюсь, как чудак». На улице 2-й Краснодарской, 82, между детским садиком и школой, постоянно стоят на тротуаре машины. В сухую погоду школьники и остальные пешеходы вынуждены ходить по газону или по дороге. На мое обращение в отдел благоустройства Советского района мне отказали.
Машины возле школы на 2-й Краснодарской
А вот автомобиль, загородивший проход на Пушкинской.
Автохам на Пушкинской
— Еще один «чудило»: ул. 339 Стрелковой Дивизии, 13/7, возле школы № 112, — написал автор фотографии ниже.
Автохам на улице 339 Стрелковой Дивизии
Как всегда, больше всего нарушений — в центре города.
Парковка на тротуарах — дело обычное
Как и парковка в несколько рядов
Газон? Какой газон?
Да газона тут сроду не было!
А почему не было? Может, из-за таких парковщиков?
Обходите как хотите
Не царское дело — искать место для правильной парковки
Знак смотрится символично
Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, на почту редакции, в нашу группу во «ВКонтакте», а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7-918-50-50-161. Телефон службы новостей 303-06-14. Обязательно сопроводите свой снимок кратким комментарием — с местом, датой и по возможности обстоятельствами, при которых вы обнаружили неправильно припаркованный автомобиль.