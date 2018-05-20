Красноярские спасатели вытащили труп неизвестного из реки Енисей

В Красноярске извлекли труп мужчины из реки Енисей. Личность погибшего не смогли установить. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда».

В полицию Красноярска обратились с заявлением о том, что в Енисее нашли труп. Чтобы извлечь его, сотрудники ведомства обратились к спасателям. На место прибыли водолазы и достали тело на берег.

Спасатели передали труп сотрудникам полиции. Сейчас выясняется личность погибшего.

В якутском селе Сунтар 11 мая в стиральной машине утонула полуторагодовалая девочка. Она прыгнула в машинку вертикальной загрузки и захлебнулась.