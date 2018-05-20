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«Нива-БТР» от донского Кулибина прошла испытание водой
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«Нива-БТР» от донского Кулибина прошла испытание водой 

Деловое сообщество 20 мая 2018
Видео своеобразного тест-драйва выложил автор в социальных сетях. Парни из Аксая собрали на базе обычного автомобиля Нива практически БТР. Внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом стал непотопляемым. Парни лихо штурмуют на нем разлившиеся весенние озера, подтопленные дороги и овраги. Салон полон воды, грязевая жижа плещется в ногах у пассажиров, но Нива уверенно торит себе дорогу. Авторы особо уточнили, что все доработки делались своими руками.
Ростовчане хвалят ростовских «Кулибиных» и отечественный автопром. «Да, свойства автомобиля Нива до конца не изучены», «Красавчики», «Парни Ростова рулят, так держать», «Плохая там дорога, после разлива катались», «Мне кажется, инстинкт самосохранения отсутствует у парней», — комментировали подписчики «Это Ростов-на-Дону».
Автомобиль и впрямь неплох, как знать, может парни установят на нем новый мировой рекорд? Например, в 1999 и 2000 годах снегоболотоход «Лада-Нива-Марш», созданный на агрегатах «Нивы», дважды покорил Северный полюс. А в 1998 году в ходе международной парашютной акции ВАЗ-2131 «Ниву» сбросили c парашютом над Северным полюсом. После приземления на лёд и освобождения от строп машина была заведена и успешно преодолела заданный маршрут.
https://youtu.be/H1WNQ79_pGU
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