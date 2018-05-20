В Петрозаводске перекрыта площадь Ленина

В течение нескольких часов здесь могут ездить только велосипедисты.

Внимание, водителям! В воскресенье с 12 до 17 часов на Круглой площади в Петрозаводске пройдет велопарад. В этой связи движение для автомобильного транспорта уже перекрыто как минимум с 11 часов утра.

А велосипедистам и зрителям там будут рады. «Мы вновь проедем по центральным улицам родного города большой семьей велосипедистов и покажем, что велосипед — это жизнь, — сообщают организаторы, — а ещё 20 мая — JEANS DAY — объявляем Джинсовый Велопарад».