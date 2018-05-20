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В Петрозаводске перекрыта площадь Ленина
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В Петрозаводске перекрыта площадь Ленина 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
В течение нескольких часов здесь могут ездить только велосипедисты.
Внимание, водителям! В воскресенье с 12 до 17 часов на Круглой площади в Петрозаводске пройдет велопарад. В этой связи движение для автомобильного транспорта уже перекрыто как минимум с 11 часов утра.
А велосипедистам и зрителям там будут рады. «Мы вновь проедем по центральным улицам родного города большой семьей велосипедистов и покажем, что велосипед — это жизнь, — сообщают организаторы, — а ещё 20 мая — JEANS DAY — объявляем Джинсовый Велопарад».
По материалам: ptzgovorit.ru
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