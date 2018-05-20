В Петербурге школьник погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта 

Подросток разжал двери лифта и спустил ноги, чтобы спрыгнуть на 6 этаж.
В субботу, 19 мая, в Санкт-Петербурге погиб 15-летний школьник. Подросток скончался в результате падения в шахту лифта, пишет «Readovka».
Инцидент произошел в Приморском районе в доме №11 по Туристской улице около 15.30. Двое школьников поднимались на лифте, как вдруг подъемник застрял между 6 и 7 этажами.
Подростки вызвали аварийную службу, но пока спасатели ехали, один из мальчишек решил выбраться самостоятельно. Школьник разжал двери лифта и спустил ноги, чтобы спрыгнуть на 6 этаж. Спрыгнул. В шахту.
В результате падения мальчик разбился. Второго паренька вызволили из заточения сотрудники аварийной службы.
По словам специалистов, двери лифта были неисправны — в обратном случае они бы защелкнулись, и подросток не смог бы их открыть. ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По материалам: ptzgovorit.ru