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Елизавета II подарила женившемуся внуку Jaguar
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Елизавета II подарила женившемуся внуку Jaguar 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Королева Великобритании Елизавета II подарила принцу Гарри, который женился на Меган Маркл в минувшую субботу, электромобиль Jaguar E‐Type Concept Zero. О роскошном подарке рассказало ИА «Nation News».
Классическая модель E-Type, выпуск которой начался еще в шестидесятые годы прошлого века, была значительно модернизирована за счет двигателя, который работает на электричестве. Проект был выполнен мастерами по специальному заказу.
Движок мощностью 225 лошадиных сил позволяет развивать скорость 160 километров в час. Одного заряда аккумуляторов хватает на 270 километров. На регистрационном знаке машины указаны цифры, совпадающие с датой свадьбы — E190518, что читается как 19 мая 2018 года.
На подаренном автомобиле молодожены покинули Виндзорский замок, где проходила свадебная церемония.
Запоминающимся стало событие не только для вступивших в брак супругов, но и для гостей. По случаю торжественной церемонии им вручили памятные наборы, которые некоторые обладатели решили продать, разместив соответствующие объявления на сайтах в интернете.
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