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На екатеринбурженку рухнул потолок в «Магните»
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На екатеринбурженку рухнул потолок в «Магните» 

Уралинформбюро 21 мая 2018
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге в магазине «Магнит» на улице Бардина на покупательницу обрушился потолок. Прокуратура организовала проверку.
Как сообщили «Уралинфорбюро» в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, инцидент произошел 20 мая. Женщину доставили в больницу, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Магазин приостановил работу.
Прокуратуре предстоит выяснить, когда проводился ремонт потолочного перекрытия и кто отвечает за состояние помещений заведения. Будут опрошены представители магазина, проанализированы данные из больницы о травме и состоянии здоровья пострадавшей для определения степени тяжести причиненного ей вреда.
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