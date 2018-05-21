На екатеринбурженку рухнул потолок в «Магните»

Как сообщили «Уралинфорбюро» в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, инцидент произошел 20 мая. Женщину доставили в больницу, сейчас она находится на амбулаторном лечении. Магазин приостановил работу.

Прокуратуре предстоит выяснить, когда проводился ремонт потолочного перекрытия и кто отвечает за состояние помещений заведения. Будут опрошены представители магазина, проанализированы данные из больницы о травме и состоянии здоровья пострадавшей для определения степени тяжести причиненного ей вреда.