Удар молнии оставил жителей Сызрани без светофоров

«Дорожная анархия» продолжалась до утра.

Накануне, 19 мая, около 20:30 стихия оставила сызранских водителей без светофоров. По крайней мере, так посчитали очевидцы, отметив, что после удара молнии на четырёх перекрёстках перестали работать механические регулировщики: на Урицкого и Фрунзе, Урицкого и Интернациональной, Интернациональной и Чапаева, Ульяновской и Победы. При этом для прохожих по-прежнему ярко горели фонари, а в близлежащих домах также был свет. Восстановлением работы светофоров занялись специалисты МБУ «Благоустройство», сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани.

Фото: Pixabay.com