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Удар молнии оставил жителей Сызрани без светофоров
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Удар молнии оставил жителей Сызрани без светофоров 

ТРК Губерния 20 мая 2018
Фото: ТРК Губерния
«Дорожная анархия» продолжалась до утра.
Накануне, 19 мая, около 20:30 стихия оставила сызранских водителей без светофоров. По крайней мере, так посчитали очевидцы, отметив, что после удара молнии на четырёх перекрёстках перестали работать механические регулировщики: на Урицкого и Фрунзе, Урицкого и Интернациональной, Интернациональной и Чапаева, Ульяновской и Победы. При этом для прохожих по-прежнему ярко горели фонари, а в близлежащих домах также был свет. Восстановлением работы светофоров занялись специалисты МБУ «Благоустройство», сообщили телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани.
Фото: Pixabay.com
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